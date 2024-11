Die Degerlocher verlieren auch das Kellerduell mit den Bayreuth Tigers, diesmal aber erst im Penaltyschießen. Der Routinier Jannik Herm hat eine klare Meinung dazu.

Harald Landwehr 18.11.2024 - 17:01 Uhr

Die erhoffte Wende ist es noch nicht, aber immerhin ein Lichtblick. Nach zehn Niederlagen in Folge innerhalb der regulären Spielzeit haben die Eishockeycracks des Stuttgarter EC in der Oberliga Süd zumindest einen Zähler geholt. Im Kellerduell mit den Bayreuth Tigers mussten sich die Degerlocher am Sonntagabend erst nach Penaltyschießen geschlagen geben. Am Ende stand ein 2:3 (0:0, 1:1, 1:1). „Wir hätten gerne nach 60 Minuten gewonnen, aber der Punkt ist trotzdem wichtig für die Moral“, sagt Jannik Herm, der Schütze des zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichs.