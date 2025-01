Gegen die Heilbronner Falken kommt der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels vor eigenem Publikum unter die Räder. Für einzelne Spieler verdüstert sich die Perspektive auf einen Kaderplatz in der kommenden Saison.

Dominik Grill 27.01.2025 - 16:03 Uhr

Als die Stuttgart Rebels das letzte Mal auf der heimischen Waldau gegen die Heilbronner Falken antraten, hatte man den großen Favoriten am Rande der Niederlage. Am Ende ging das Spiel im November mit 3:4 in der Overtime verloren, die Degerlocher konnten das Eis aber erhobenen Hauptes verlassen. Während und nach dem jüngsten Aufeinandertreffen der beiden Eishockey-Oberligisten war davon nichts zu spüren. 1:6 lautete das Endergebnis am Sonntagabend, die rund 1200 Zuschauer in der Eiswelt sahen einen blutleeren und in weiten Teilen wehrlosen Auftritt des Heimteams.