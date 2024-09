Der Waldau-Club hält lange mit, muss sich letztlich aber mit 3:6 geschlagen geben. Der Trend geht in die richtige Richtung, finden die Verantwortlichen. Den Worten sollen bald auch Taten folgen.

Marius Gschwendtner 29.09.2024 - 20:50 Uhr

Die Entwicklung beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels stimmt – darin sind sich die Verantwortlichen einig. Auch wenn die 3:6-Niederlage vom Freitagabend das nur schwer vermuten lässt. Zieht man die zwei Pucks ab, die der Gegner EC Peiting am Ende ins leere Tor des letztjährigen Tabellenletzten einschob, bleibt ein knappes Ergebnis.„Sicherlicht nicht verkehrt“, befindet der sportliche Leiter Jakob Vostarek. Zumal das neuformierte Stuttgarter Team nur wenig Zeit zur Anpassung an die Besonderheiten der über 50 Jahre alten Eissporthalle hatte. Verkehrsbedingt erst kurz vor Anpfiff trafen die Rebels in Oberbayern ein – dazu ohne den erkrankten Julian Wäser und Mathias Vostarek. Letzterer hat wegen eines Vorfalls rund um die vorangegangene Partie, den der Verein nicht näher präzisieren will, eine nachträgliche Sperre erhalten.