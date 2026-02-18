 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Stuttgart Rebels – nun Schlusslicht in einer Tabelle

Eishockey-Oberliga Stuttgart Rebels – nun Schlusslicht in einer Tabelle

Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels – nun Schlusslicht in einer Tabelle
1
Kapitän Dane Montgomery (rechts) erzielte die zwischenzeitliche 5:4-Führung für die Rebels. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist verliert im Heimspiel gegen Selb nach einer 5:4-Führung noch mit 5:7. Für Hochspannung in den abschließenden drei Spielen ist gesorgt.

In der Gesamttabelle der Eishockey-Oberliga sind die Erding Gladiators Schlusslicht. Im Heimklassement sind sie indes aufgrund des besseren Torverhältnisses nur Vorletzter. Inhaber der Roten Laterne sind dort sind nach der 5:7-Niederlage vom Dienstagabend gegen die Selber Wölfe nun die Stuttgart Rebels. Aus den bisherigen 24 Heimauftritten – sechs Siege nach der regulären Spielzeit – holten die Waldauer nur 22 Punkte. Nicht auszudenken, wo die Stuttgarter stehen würden, würden sie in der eigenen Halle etwas besser performen.

 

Doch woran liegt die Schwäche vor der Heimkulisse? Eine Antwort hat der sportliche Leiter Matt Pistilli, der gegen Selb dem Neu-Trainer Eu Jin Yap an der Bande wieder assistierte, nicht. Er kann nur spekulieren. Keine Ahnung, vielleicht liege es an der Vorbereitung auf die Partien, sagt Pistilli. „Auswärts sitzen wir alle in einem Bus, zuhause macht jeder etwas anderes vor den Begegnungen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Eishockey: Stuttgart Rebels: Eu Jin Yap – Der Mann aus dem Eishockey-Niemandsland

Eishockey: Stuttgart Rebels Eu Jin Yap – Der Mann aus dem Eishockey-Niemandsland

Eu Jin Yap aus Malaysia ist seit kurzem Cheftrainer des Oberligisten Stuttgart Rebels und hat das Team wieder auf Kurs gebracht. Wie gelang dies dem 39-Jährigen?

Trotz der schwachen Heimbilanz haben die Stuttgarter immer noch alle Chancen auf die Pre-Playoffs. Drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde ist mächtig für Spannung gesorgt. Den Tabellenachten Bayreuth (57 Zähler) und den -13. EV Füssen (53) trennen gerade mal vier Punkte. Stuttgart (54) ist aktuell mit einem Punkt Vorsprung Zehnter. Platz elf reicht noch zur Teilnahme, dort stehen die Höchstadt Alligators.

Ein Sieg am Dienstagabend gegen das kriselnde Team aus Selb (vergangene drei Partien verloren und Trainerwechsel) hätte einen wichtigen Schritt in die Pre-Playoffs bedeutet. „Doch dafür müssen alle Spieler ihre Bestform zeigen, sieben, acht ist dies nicht gelungen“, sagt Pistilli. Immerhin, das Team bewies Moral, wandelte im dritten Drittel nach den eigenen Treffern von Daniel Pronin und Denis Root einen 2:4-Rückstand durch Tore von Elvis Gorontzy-Slack, Reagan Poncelet und Dane Montgomery in eine 5:4-Führung um. Das Momentum sprach eigentlich für die Gastgeber. Doch bereits 30 Sekunden nach der Führung kassierten die Degerlocher den Ausgleich. Mehr noch. Die Gäste drehten ihrerseits das Spiel und siegten letztlich mit 7:5. Für den Selber Neu-coach Josef Huber war es der erste Sieg im zweiten Spiel.

Unsere Empfehlung für Sie

WhatsApp Fußball Stuttgart/Filder: Neu – Der WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

WhatsApp Fußball Stuttgart/Filder Neu – Der WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Ihr wollt Einblicke, ganz nah dran sein und Nachrichten zum Fußball in Stuttgart und Filder vor allen anderen? Dann haben wir einen Tipp für euch: Abonniert unseren WhatsApp-Kanal!

Am Freitag (20 Uhr) steht die nächste Partie für die Rebels auf dem Programm. Gegner auf der Waldau ist der EC Peiting, der bereits die Teilnahme an den Pre-Playoffs in der Tasche hat. Die Rebels müssen gewinnen. Nicht nur, um die Rote Laterne in der Heimtabelle abzugeben, sondern auch, um dem angestrebten Ziel – den Pre-Playoffs – einen wichtigen Schritt näher zu kommen.

Statistik zum Spiel

Tore: 0:1 Gauch (8:16), 1:1 Pronin (17:11/Überzahl), 2.1 Root (26:02), 2:2 Spitzner (27:42), 2:3 Schutz (33:23), 2:4 Schutz (39:59/Überzahl), 3:4 Gorontzy-Slack (47:49), 4:4 Poncelet (49:15), 5:4 Montgomery (50:11), 5:5 Pauker (50:42), 5:6 Schutz (57:28/Überzahl), 5:7 Kuqui (59:10/Empty Net).

Strafz eiten: Stuttgart 6 Minuten/Selb 6 Minuten

Zuschauer: 507

Weitere Themen

Squash: Sport-Insel Stuttgart: Valentin Rapp – ein Verrückter in Sachen Squash

Squash: Sport-Insel Stuttgart Valentin Rapp – ein Verrückter in Sachen Squash

Trotz eines Masters in Chemie hat sich Valentin Rapp für eine Profi-Karriere entschieden. Dem 33-Jährigen gelang nun der Gewinn der deutschen Titels.
Von Torsten Streib
Volleyball: TSV Georgii Allianz: Bälle, Taschen, Schmuck – Melina Stängle ist kreativ am Netz und abseits davon

Volleyball: TSV Georgii Allianz Bälle, Taschen, Schmuck – Melina Stängle ist kreativ am Netz und abseits davon

Melina Stängle verbindet Sportgeist mit Kunst. Sie führt den Volleyball-Drittligisten TSV Georgii Allianz als Kapitänin aufs Feld und entwirft auch eigene Handtaschen und Schmuck. 
Von Marius Gschwendtner
Eishockey: Stuttgart Rebels: Rebels-Niederlage auf dem Eis – Unruhe in der gesamten Liga

Eishockey: Stuttgart Rebels Rebels-Niederlage auf dem Eis – Unruhe in der gesamten Liga

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert nach ordentlichem Spiel beim Spitzenreiter. Bereits an diesem Dienstag empfangen die Degerlocher die Selber Wölfe.
Von Torsten Streib
Basketball – 1. Regionalliga: Nach kurioser Endphase – Der MTV Stuttgart bleibt die Nummer eins in der Stadt

Basketball – 1. Regionalliga Nach kurioser Endphase – Der MTV Stuttgart bleibt die Nummer eins in der Stadt

Die Basketballer vom Kräherwald gewinnen das Stadtderby der 1. Regionalliga beim SV Möhringen mit 81:76.
Von Torsten Streib
Eishockey-0berliga: Stuttgarter Rebels – „Wir haben das bekommen, was wir verdient haben.“

Eishockey-0berliga Stuttgarter Rebels – „Wir haben das bekommen, was wir verdient haben.“

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels tritt im Heimspiel gegen das Schlusslicht Erding Gladiators nicht als Team auf und verliert verdient mit 2:3.
Von Torsten Streib
Basketball: Regionalliga: SV Möhringen oder MTV Stuttgart – Wer ist die Nummer eins in der Stadt?

Basketball: Regionalliga SV Möhringen oder MTV Stuttgart – Wer ist die Nummer eins in der Stadt?

Vor dem Derby sprechen die Kapitäne des MTV Stuttgart, Ruben Leidel, und des SV Möhringen, Petros Tzikas, über die Bedeutung des Duells, ihre Aufgaben und die Ziele darüber hinaus.
Von Marius Gschwendtner
Badminton-Nationalmannschft: Erst eine EM-Medaille – dann zu Olympia?

Badminton-Nationalmannschft Erst eine EM-Medaille – dann zu Olympia?

Die Stuttgarterin Miranda Wilson startet mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM. Nach dem Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft soll nun der nächste Coup gelingen.
Von Torsten Streib
Heiko-Fischer-Pokal: Stuttgarter Erfolge beim heimischen Eiskunstlauf-Turnier

Heiko-Fischer-Pokal Stuttgarter Erfolge beim heimischen Eiskunstlauf-Turnier

Vier Medaillen für den Stuttgarter Eiskunstlauf-Nachwuchs beim Heiko-Fischer-Pokal. Ein 10-Jähriger ist seiner Altersklasse voraus.
Von Marius Gschwendtner
Leichtathletik: Lasse Schulz besiegt den Ex-Weltmeister

Leichtathletik Lasse Schulz besiegt den Ex-Weltmeister

Der Plieninger Kugelstoßer übertrifft bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften die Marke des Ex-Zehnkampf-Weltmeisters Niklas Kaul um über zwei Meter und gewinnt.
Von Norbert Laske
WFV Bezirk Stuttgart/Böblingen: Fußballbezirk ehrt Ehrenamtliche – TSV Uhlbach gewinnt Vereinspreis

WFV Bezirk Stuttgart/Böblingen Fußballbezirk ehrt Ehrenamtliche – TSV Uhlbach gewinnt Vereinspreis

Der Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen würdigt engagierte Helfer bei seiner jährlichen Gala. Vereins-Gewinner Uhlbach bringt als Dank eine Busladung mit Wein und Apfelsaft.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu Oberliga
 
 