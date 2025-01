Gegen die Passau Blackhawks zeigt der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels in den entscheidenden Momenten Qualitäten, die er in dieser Saison oft vermissen ließ.

Dominik Grill 19.01.2025 - 14:35 Uhr

Verkehrte Welt im fernen Passau: Gegen die Black Hawks aus der Dreiflüssestadt münzten die Stuttgart Rebels ihr Überzahlspiel gleich mehrfach in Tore um, machten obendrein in der Crunchtime den so wichtigen Ausgleich. Am Ende besiegelte Nico Geidl in der Verlängerung den 4:3-Auswärtssieg beim Tabellen-Elften der Eishockey-Oberliga. In Sachen ungenutzte Powerplays und Nervenschwäche in der Schlussphase, eben zwei der großen Mankos in dieser Saison, drehten die Degerlocher also den Spieß um. „Es war eigentlich das selbe Spiel wie immer, aber diesmal ist es für uns gut ausgegangen“, sagt Rebels-Geschäftsführer Roland Schmid über die Partie am Freitag-Abend.