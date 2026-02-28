 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Stuttgarter Rebels schrammen an den Pre-Playoffs vorbei

Eishockey: Oberliga Stuttgarter Rebels schrammen an den Pre-Playoffs vorbei

, aktualisiert am 28.02.2026 - 14:38 Uhr
Eishockey: Oberliga: Stuttgarter Rebels schrammen an den Pre-Playoffs vorbei
1
Für Reagan Poncelet und die Stuttgart Rebels ist die Saison beendet. Foto: Günter Bergmann

Der Eishockey-Oberligist verliert die finale Partie zu Hause gegen die Tölzer Löwen mit 4:5 nach Penaltyschießen und beendet die Saison auf dem 13. Tabellenplatz.

Die Stuttgart Rebels haben es nicht geschafft. Durch eine 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen im finalen Hauptrundenspiel zu Hause gegen den Tabellendritten Tölzer Löwen hat der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels den Einzug in die angestrebten Pre-Playoffs verpasst und schließt die Runde als 13. und Vorletzter ab. Immerhin, im dritten Jahr Oberliga beziehungsweise Profi-Eishockey ist man erstmals nicht Schlusslicht.

 

Mehr noch, die Stuttgarter haben 18 Punkte mehr eingefahren als in der Vorsaison. Darüber hinaus schrammten die Waldauer nur knapp an der eigenen Vorgabe vorbei. Regulär hätte Rang zehn die „Zulassung“ zur Saisonverlängerung bedeutet, durch die Insolvenz der Heilbronner Falken hätte auch noch der elfte Platz ausgereicht. Von besagten Plätzen sind die Rebels in der Endabrechnung zwei beziehungsweise drei Zähler entfernt.

Vor dem abschließenden Spieltag hatten die Stuttgarter nur noch theoretische Chancen auf die Pre-Playoffs. Ein eigener Sieg war Voraussetzung, zudem mussten von den Konkurrenten SC Riessersee, EV Füssen, Höchstadt Alligators und Bayreuth Tigers (deutlich besseres Torverhältnis als die Rebels) zwei Teams patzen.

Selbst schien man zumindest die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Nach dem ersten Drittel führten die Degerloch durch Tore von Toni Ritter, Jayden Lammel und Matt Pistilli mit 3:0. „Das erste Drittel war stark, danach haben wir wohl realisiert, um was es geht und agierten nervöser“, sagt Trainer Eu Jin Yap. Die Folge. Die Gäste glichen bis Ende des zweiten Drittels nicht nur aus, sondern führten anfangs des Schlussabschnittes mit 4:3. „Doch das Team hat Moral gezeigt, auch wenn wir wussten, dass es bei den anderen Partien nicht gut für uns läuft“, sagt Yap. Kapitän Dane Montgomery glich noch zum 4:4 aus. Jedoch besiegelte Tölz’ Andree Hult im Penaltyschießen die Stuttgarter Niederlage.

Letztlich hätte den Stuttgartern ein Sieg nach regulärer Spielzeit nicht gereicht, weil außer Bayreuth die anderen Kandidaten ihre Hausaufgaben gemacht haben. Damit ist die Saison für die Stuttgarter beendet.

Tore: 1:0 Ritter (2:29), 2:0 Lammel (6:58), 3:0 Pistilli (19:57/Überzahl), 1:3 Hult (32:52),2:3 Kilkorka (38:46) 3:3 Hult (39:57), 3:4 Pipponen (46:02), 4:4 Montgomery (48:22), 4:5 Hult (Penaltyschießen).

Strafen Stuttgart 4 Minuten, Tölz 6 Minuten, Zuschauer:1009

Weitere Themen

Fußball-Tippspiel: So tippen die Fußballexperten die anstehenden Spieltage

Fußball-Tippspiel So tippen die Fußballexperten die anstehenden Spieltage

Stuttgarts Fußballteams starten in die Rückrunde. Drei Beteiligte wagen Prognosen für die kommenden Spiele. Wer tippt am besten?
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Wer wird Meister? So tippen die Trainer der Staffel

Fußball-Bezirksliga Wer wird Meister? So tippen die Trainer der Staffel

TV Darmsheim, SV Vaihingen oder doch ein Überraschungsteam? Das Ergebnis unserer Umfrage vor dem Rückrunden-Start am Sonntag im Bezirk Stuttgart/Böblingen.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga TSV Jahn Büsnau: Büsnauer Bock, Liga-Geschichte zu schreiben

Fußball-Bezirksliga TSV Jahn Büsnau Büsnauer Bock, Liga-Geschichte zu schreiben

Teil acht unserer Rückrundenvorschau. Warum der Aufsteiger gerade selbst erschrickt – und wie er zu einem möglichen Thema „Landesliga“ steht.
Von Franz Stettmer
Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen: Drei Neue mit Startelfpotenzial – und ein Gewinner der Vorbereitung

Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen Drei Neue mit Startelfpotenzial – und ein Gewinner der Vorbereitung

Teil sieben unserer Rückrundenvorschau. Führt der Vaihinger Weg nach zwölf Jahren zurück in die Landesliga? Der Trainer nennt ein anderes Hauptziel und baut auf einen starken Kader.
Von Franz Stettmer
Faustball: Deutsche Meisterschaft: TV Stammheim – folgt dem ersten Etappenziel der ganz große Coup

Faustball: Deutsche Meisterschaft TV Stammheim – folgt dem ersten Etappenziel der ganz große Coup

Die Faustballer des TV Stammheim kämpfen am Wochenende in der Scharrena um den deutschen Titel – und setzen auf ihren jugendlichen Elan.
Von Torsten Streib
Eishockey: Oberliga: Erste Personalie steht bei den Stuttgart Rebels fest

Eishockey: Oberliga Erste Personalie steht bei den Stuttgart Rebels fest

Roland Schmid, der Geschäftsführer des Stuttgarter Eishockey-Oberligisten, hört auf eigenen Wunsch nach der Saison auf.
Von Torsten Streib
Fußball in Württemberg: Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht

Fußball in Württemberg Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht

Vor dem Wiederbeginn am Wochenende müssen gut zwei Drittel der Staffel um den Klassenverbleib bangen. Einiges spricht dafür, dass der befürchtete „Wahnsinn“ Realität werden wird.
Von Franz Stettmer
Vor der Rückrunde: Bestens informiert mit dem WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Vor der Rückrunde Bestens informiert mit dem WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Ihr wollt Einblicke, ganz nah dran sein und Nachrichten zum Fußball in Stuttgart und Filder vor allen anderen? Dann haben wir einen Tipp für euch: Abonniert unseren WhatsApp-Kanal!
Von unserer Redaktion
Fußball- Verbandsliga: Reden ist Gold beim TSV Weilimdorf – auch via Dolmetscher

Fußball- Verbandsliga Reden ist Gold beim TSV Weilimdorf – auch via Dolmetscher

Der TSV Weilimdorf hat überraschende Abgänge zu verzeichnen, die die Stabilität in der Abwehr nicht gerade fördern. Sehr wichtig werden die drei Auftaktpartien.
Von Torsten Streib
Fußball-Verbandsliga: Calcio-Ausrufezeichen vor dem Start: ein Brasilianer als neuer Torjäger

Fußball-Verbandsliga Calcio-Ausrufezeichen vor dem Start: ein Brasilianer als neuer Torjäger

Die Echterdinger überraschen mit einem Neuzugang. Zugleich dementiert der Trainer Di Frisco aufgekommene Gerüchte und bleibt die finanzielle Lage des Vereins aber angespannt.
Von Franz Stettmer
Weitere Artikel zu Oberliga
 
 