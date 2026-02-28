Eishockey: Oberliga Stuttgarter Rebels schrammen an den Pre-Playoffs vorbei
Der Eishockey-Oberligist verliert die finale Partie zu Hause gegen die Tölzer Löwen mit 4:5 nach Penaltyschießen und beendet die Saison auf dem 13. Tabellenplatz.
Die Stuttgart Rebels haben es nicht geschafft. Durch eine 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen im finalen Hauptrundenspiel zu Hause gegen den Tabellendritten Tölzer Löwen hat der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels den Einzug in die angestrebten Pre-Playoffs verpasst und schließt die Runde als 13. und Vorletzter ab. Immerhin, im dritten Jahr Oberliga beziehungsweise Profi-Eishockey ist man erstmals nicht Schlusslicht.