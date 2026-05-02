Für Marco Sturm endet die erste Saison als Trainer in der NHL. Der frühere Nationaltrainer zeigt sich dennoch zufrieden. Für einen Nationalstürmer sind die Playoffs ebenfalls vorbei.
02.05.2026 - 08:15 Uhr
Boston - Der frühere Bundestrainer Marco Sturm ist in seiner ersten NHL-Saison mit den Boston Bruins in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Der Coach des sechsfachen Stanley-Cup-Champions unterlag mit seiner Mannschaft den Buffalo Sabres mit 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) und verlor die best-of-seven-Serie mit 2:4.