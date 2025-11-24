Eishockey: Stuttgart Rebel Am Ende quälen sich die Spieler übers Eis
Die Stuttgart Rebels verlieren ihr Heimspiel in der Eishockey-Oberliga gegen die Selber Wölfe mit 4:7. Das nächste Spiel findet bereits an diesem Dienstag statt.
Es wäre mehr drin gewesen für die Stuttgart Rebels als die 4:7-Niederlage am Sonntag im Heimspiel der Eishockey-Oberliga gegen die Selber Wölfe. Doch am Ende ging den Spielern die Luft aus. „Die Belastung ist derzeit extrem hoch, wir haben uns am Ende übers Eis gequält“, sagt der Rebels-Geschäftsführer Roland Schmid. Wegen vieler verletzter Akteure und dem Fehlen der Förderlizenzspieler der Jungadler aus Mannheim konnten die Rebels vor 630 Zuschauern in der heimischen Eiswelt nicht einmal drei komplette Reihen aufbieten.