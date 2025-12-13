Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert sein Heimspiel gegen die Lindau Islanders mit 2:5.
Geplant war das Überholmanöver, letztlich hat sich der Abstand aber vergrößert; genauer gesagt auf vier Zähler. Die Stuttgart Rebels verloren am Freitagabend ihr Heimspiel vor 709 Zuschauer gegen den nun Ex-Tabellennachbarn Lindau Islanders mit 2:5 und bleiben weiterhin auf dem neunten Platz. Derweil ist die unendliche Geschichte um die Einbürgerung dreier Rebels-Akteure zumindest für einen zu Ende gegangen. Stürmer Reagan Poncelet hat den deutschen Pass und die Spielerlaubnis vom Verband während der Woche erhalten, durfte nach vielen Monaten des Trainings gegen Lindau erstmals im Ligabetrieb ran.