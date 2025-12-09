Eishockey: Stuttgart Rebels Dane Montgomery – der Motor der Mannschaft mit dem goldenen Helm
Dane Montgomery kam im Sommer zum Eishockey-Oberligisten und ist bereits Kapitän. Im Team hat er einen Akteur, dessen Meinung ihm besonders wichtig ist.
Dane Montgomery kam im Sommer zum Eishockey-Oberligisten und ist bereits Kapitän. Im Team hat er einen Akteur, dessen Meinung ihm besonders wichtig ist.
Von seinem Mitspieler Jannik Herm ist Dane Montgomery begeistert. Von dessen beiden Kindern aber fast noch mehr. „Sie kommen nach den Spielen immer in die Kabine, singen und tanzen, das ist einfach toll; so etwas kenne ich von meinen bisherigen Stationen nicht“, sagt der 23-jährige Verteidiger, der seit dieser Saison für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels spielt und bereits Kapitän ist. Die Begeisterung ist aber keine Einbahnstraße. Auch die Verantwortlichen oben auf der Waldau wissen, was sie an ihrem Sommerimport aus den Vereinigten Staaten haben. „Er ist der Motor der Mannschaft“, sagt der Teamkollege und sportliche Leiter Matt Pistilli.