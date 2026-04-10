Eishockey: Stuttgart Rebels Der beste Scorer geht, ein treffsicherer Stürmer bleibt
Stürmer Elvis Gorontzy-Slack hat beim Stuttgarter Eishockey-Oberligisten verlängert, Alex Blais indes seine Koffer gepackt.
Stürmer Elvis Gorontzy-Slack hat beim Stuttgarter Eishockey-Oberligisten verlängert, Alex Blais indes seine Koffer gepackt.
Während die Trainerfrage beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels noch nicht geklärt ist – „es hängt noch an kleineren Details“, sagt der Geschäftsführer Alexander Fuchs – haben weitere Spieler ihre Bereitschaft bekundet, auf der Waldau bleiben zu wollen und einen neuen Vertrag für die im September beginnende Saison unterschrieben.