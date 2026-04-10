Auch Reagan Poncelet bleibt

Wie sich schon in der vergangenen Woche abgezeichnet hat, kehrt Nick Vieregge nun endgültig von seinem DEL-2-Play-off-Gastspiel bei den Eispiraten Crimmitschau zurück und hütet weiterhin das Rebels-Gehäuse. Darüber hinaus hat auch der Stürmer Reagan Poncelet um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass kam in der Vorsaison zu 27 Einsätzen und erzielte dabei drei Tore und leistete acht Assists. Auch Elvis Gorontzy-Slack wird weiter das Trikot der Degerlocher tragen. Der 23-jährige Deutsch-Kanadier wurde infolge einer schweren Knieverletzung erst gegen Ende der Vorsaison verpflichtet und brachte es in zwölf Spielen auf elf Scorerpunkte, davon sieben Tore. Zudem haben die Routiniers und Stürmer Jannik Herm und Matthew Pistilli bereits ihr „Ja-Wort“ für die Spielzeit 2026/27 gegeben.