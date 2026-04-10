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  4. Der beste Scorer geht, ein treffsicherer Stürmer bleibt

Eishockey: Stuttgart Rebels Der beste Scorer geht, ein treffsicherer Stürmer bleibt

Eishockey: Stuttgart Rebels: Der beste Scorer geht, ein treffsicherer Stürmer bleibt
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Elvis Gorontzy-Slack (rechts) bleibt den Stuttgart Reds erhalten. Foto: Archiv Günter Bergmann

Stürmer Elvis Gorontzy-Slack hat beim Stuttgarter Eishockey-Oberligisten verlängert, Alex Blais indes seine Koffer gepackt.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Während die Trainerfrage beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels noch nicht geklärt ist – „es hängt noch an kleineren Details“, sagt der Geschäftsführer Alexander Fuchs – haben weitere Spieler ihre Bereitschaft bekundet, auf der Waldau bleiben zu wollen und einen neuen Vertrag für die im September beginnende Saison unterschrieben.

 

Auch Reagan Poncelet bleibt

Wie sich schon in der vergangenen Woche abgezeichnet hat, kehrt Nick Vieregge nun endgültig von seinem DEL-2-Play-off-Gastspiel bei den Eispiraten Crimmitschau zurück und hütet weiterhin das Rebels-Gehäuse. Darüber hinaus hat auch der Stürmer Reagan Poncelet um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass kam in der Vorsaison zu 27 Einsätzen und erzielte dabei drei Tore und leistete acht Assists. Auch Elvis Gorontzy-Slack wird weiter das Trikot der Degerlocher tragen. Der 23-jährige Deutsch-Kanadier wurde infolge einer schweren Knieverletzung erst gegen Ende der Vorsaison verpflichtet und brachte es in zwölf Spielen auf elf Scorerpunkte, davon sieben Tore. Zudem haben die Routiniers und Stürmer Jannik Herm und Matthew Pistilli bereits ihr „Ja-Wort“ für die Spielzeit 2026/27 gegeben.

Derweil ist der Abgang von Alex Blais beschlossene Sache. Der Kanadier, bester Rebels-Scorer der abgelaufenen Runde, und der Verein wurden sich finanziell nicht einig. Und so hat Blais seine Koffer gepackt und die Landeshauptstadt mit aktuell unbekanntem Ziel verlassen.

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