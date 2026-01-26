Eishockey: Stuttgart Rebels Die Angst lähmt die Rebels in Memmingen
Die Talfahrt des Eishockey-Oberligisten hält weiter an. In Memmingen gehen die Stuttgarter mit 0:9 unter. Für das Spiel in Heilbronn sollen zwei Leistungsträger zurückkehren.
Die Ergebniskrise der Stuttgart Rebels geht weiter. Gegen die Memmingen Indians sah der Eishockey-Oberligist erneut schlecht aus und verlor deutlich mit 0:9. Die aktuelle Niederlage ist bereits die fünfte in Folge.