Eishockey: Stuttgart Rebels Eine bittere Saisonpremiere besiegelt die Rebels-Pleite

1
Torhüter Nick Vieregge avancierte für die Rebels zum Mann des Spiels, konnte die Pleite aber am Ende nicht verhindern. Foto: Günter Bergmann

Der Eishockey-Oberligist zieht nach einer kämpferischen Partie gegen die Löwen Bad Tölz knapp den Kürzeren.

Sport: Dominik Grill (grd)

Es war eine Premiere der bitteren Sorte. Der erste Shorthander des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels in der aktuellen Saison besiegelte die 3:4-Niederlage gegen die Löwen aus Bad Tölz. Beim Stand von 3:3 im letzten Drittel kassierte Gäste-Akteur Florian Krumpe eine zweiminütige Strafe wegen Beinstellens. Das anschließende Überzahlspiel konnten die Stuttgarter aber nicht nutzen, im Gegenteil: Tölz’ Topscorer Topi Piiponen fing einen Pass ab und verpasste dem Heimteam den Knock-Out.

 

Waren die Degerlocher im ersten Duell der beiden Mannschaften im September noch mit 4:12 untergegangen, hielt das Team dieses Mal die Partie bis zum Schluss offen – dank großen Einsatzes und einer starken Abwehrleistung im Kollektiv einschließlich eines überragenden Keepers in Nick Vieregge. „Er hat uns im Spiel gehalten“, sagt der Rebels-Geschäftsführer Roland Schmid. „Aber das ganze Team hat hervorragend gekämpft und es gegen einen außergewöhnlich starken Gegner spannend gemacht.“

Mit 46 zu 22 Schüssen ging das Chancenverhältnis klar an die in der Tabelle viertplatzierten Gäste. Die frühe Führung erzielte aber das Heimteam in Person von Maxime Bickel – das erste Profitor für den Mannheimer Jungadler, mit denen die Rebels eine Kooperation haben. „Das freut uns für ihn natürlich besonders“, konstatiert Schmid. Im zweiten Spielabschnitt meldeten sich die Tölzer mit drei Treffern innerhalb von fünf Minuten zurück, ehe Daniel Pronin für die Degerlocher auf 2:3 verkürzte. Kurz nach Beginn des letzten Drittels traf auch Neuzugang Jack Bloem das erste Mal für die Rebels, erzielte den Ausgleich. Doch während die Stuttgarter im Anschluss die große Chance zur Führung liegen ließen, zeigten die Tölzer mit ihrem Tor in eigener Unterzahl ihre ganze Abgezocktheit.

Trotz der Niederlage zeigte sich neben Schmid auch Cheftrainer Jan Melichar nicht unzufrieden: „Wir wurden von Bad Tölz stark unter Druck gesetzt, aber die Jungs haben Charakter gezeigt.“ Gerade nach der 2:10-Pleite gegen den Deggendorfer SC im vorletzten Spiel, das noch „voll in die Hose gegangen“ sei, war eine Reaktion umso wichtiger. Die Chance zur Wiedergutmachung war am vergangenen Wochenende bei den Höchstadt Alligators noch an einer beschädigten Bande gescheitert. Wie das weitere Vorgehen bezüglich des Spielabbruchs aussieht, soll zusammen mit dem Verband in der kommenden Woche entschieden werden.

Sportlich geht es für die mittlerweile auf Rang zehn abgerutschten Rebels am Sonntagabend weiter (17.30 Uhr). Zu Gast sind die fünftplatzierten Selber Wölfe.

Spielinfos

Tore
1:0 Bickel (1:42), 1:1 Schuster (29:47), 1:2 Hörmann (33:53), 1:3 Piiponen (34:45), 2:3 Pronin (35:46), 3:3 Bloem (43:15), 3:4 Piiponen (47:01).

Strafzeiten
Stuttgart sechs Minuten/Bad Tölz sechs Minuten.

Zuschauer
705.

