Eishockey: Stuttgart Rebels „Ich schaue schon etwas neidisch auf die kleinen Dorf-Vereine“
Roland Schmid, Geschäftsführer des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels, spricht über den bisherigen Saisonverlauf.
Nach 15 Spieltagen ruht der Puck. Wegen des Deutschland-Cups ist in der Eishockey-Oberliga Pause. Bislang läuft die Spielzeit für das zuletzt zweimalige Schlusslicht Stuttgart Rebels gut, steht das Team doch auf dem achten Tabellenplatz. Aber es gibt auch zwei Problempunkte. Der Rebels-Geschäftsführer Roland Schmid zieht im Gespräch eine Zwischenbilanz.