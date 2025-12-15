Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist tritt als Einheit auf und siegt beim EC Peiting mit 3:2.
15.12.2025 - 13:19 Uhr
Wenn es in die Overtime geht, scheint die Sache klar: Dann können sich die Stuttgart Rebels des Sieges und Extra-Punkts sicher sein. So war es in der laufenden Saison immer. Kein Team der Eishockey-Oberliga ist in der Verlängerung bislang so souverän wie die Degerlocher. Am Sonntagabend musste dies auch der EC Peiting anerkennen. Vier Sekunden vor Ablauf der fünfminütigen Nachschlagzeit schlenzte Wyatt Schingoethe den Puck zum 3:2-Gästesieg in den Winkel. Es war der vierte Erfolg der Schwaben in der vierten Verlängerung.