Oftmals verpuffen Trainerwechsel sehr schnell. Nicht so beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels. Nachdem Co-Trainer Yap Eu-Jin nach der Entlassung von Trainer Jan Melichar zum Headcoach aufgestiegen ist, läuft es bei den Degerlochern, hat der „Neue“ eine tadellose Bilanz aufzuweisen. Der souveräne 5:2-Sieg am Sonntagabend beim direkten Kontrahenten um den Einzug in die Pre-Playoffs, dem SC Riessersee, bedeutete den vierten Erfolg in Serie unter Eu-Jins Anleitung. Damit rangieren die Stuttgarter sechs Spieltage vor Saisonende der Hauptrunde weiter auf dem zehnten Tabellenplatz und haben fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwölf, auf dem der jüngste Gegner aus Garmisch positioniert ist. Platz elf reicht nach der Insolvenz der Heilbronner Falken, deren Spielbetrieb bis Ende der Hautrunde am 27. Februar gesichert sein soll, zur Teilnahme an den Pre-Playoffs. Doch was gibt den Ausschlag für den Stuttgart Aufschwung? „Jeder soll seine Fähigkeiten einbringen und das machen die Jungs aktuell sehr gut“, begründet der neue Coach.

Gegen Riessersee war auch der sportliche Leiter Matt Pistilli, der aktuell Eu-Jin in der Trainingsarbeit unterstützt, voll des Lobes. „Wir haben aktuell eine sehr gute Phase, spielen schneller als zuvor und die Intensität der Jungs ist wie in einem Playoff-Spiel", sagt Pistilli, der wegen zu vieler Importspiele wieder Matteas Derraugh den Vortritt ließ. Dabei lagen die Rebels nach dem ersten Drittel mit 0:1 in Rückstand. Doch zwischen der 26. und 34. Minuten drehten die Gäste die Partie und führten durch Treffer von Calvin Fischer, Nico Geidl (in Unterzahl) und Jayden Lammel (in Überzahl) mit 3:1. Im dritten Drittel sorgten Jannik Herm und Elvis Gorontzy-Slack mit ihren Toren zum zwischenzeitlichen 5:1 für die endgültige Entscheidung. Weiter geht es für die Stuttgart Rebels an diesem Freitag mit dem Heimspiel gegen das Schlusslicht Erding Gladiators. Anpfiff in der Eiswelt ist um 20 Uhr. Statistik zum Spiel Tore: 1:0 Allavena (11:38), 1:1 Fischer (25:57), 1:2 Geidl (29:42/Unterzahl), 1:3 Lammel (29:42/Überzahl), 1:4 Herm (43:23), 1:5 Gorontzy-Slack (46:35), 2:5 Höller (52:24). Strafzeiten: Riessersee 11 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafen Soudek, Stuttgart 6 Minuten. Zuschauer: 1040.