Eishockey: Stuttgart Rebels Neuland – Rebels dringen in unbekannte Regionen vor
Der Eishockey-Oberligist besiegt den SC Riessersee trotz dünner Personaldecke verdient mit 5:2.
Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels stößt mit dem 5:2-Heimsieg vom Sonntagabend gegen den SC Riessersee in ganz neue Gefilde vorgestoßen. Durch den dritten Erfolg in Serie sind die Degerlocher auf den achten Tabellenplatz geklettert. Absolutes Neuland, war doch in den vergangenen zwei Spielzeiten der tiefe Tabellenkeller die „Heimat“.