Roland Schmid saß am Dienstagabend vor dem Computer, schaute sich die Partie seiner Stuttgart Rebels bei den Höchstadt Alligators via Livestream an und war nach der Partie vollkommen bedient. 0:7 unterlag der Eishockey-Oberligist von der Waldau und Geschäftsführer Schmid bilanzierte fassungslos „Das war einfach nichts.“ Bedeutet: Zwölf Spieltage vor Beendigung der Hauptrunde rangieren die Degerlocher weiterhin auf Tabellenplatz zwölf, zwei Plätze und zwei Punkte hinter dem Saisonziel, den Pre-Playoff-Plätzen. Alles zwar noch machbar, aber nur dann, wenn die Mannschaft ein anderes Gesicht als in Höchstadt zeigt und vor allem endlich mal ein Sechs-Punkte-Spiel gewinnt. Von den nun vier Niederlagen in Serie waren drei davon gegen direkte Mitstreiter um das Saisonziel.