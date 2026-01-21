 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Nur peinlich – der Trainer entschuldigt sich bei den Fans

Eishockey: Stuttgart Rebels Nur peinlich – der Trainer entschuldigt sich bei den Fans

Eishockey: Stuttgart Rebels: Nur peinlich – der Trainer entschuldigt sich bei den Fans
1
Auch Rebels-Coachr Jan Melichar muss sich etwas einfallen lassen, um sein Team wieder auf Kurs zu bringen. Foto: Günter Bergmann

Nach einem schwachen Auftritt unterliegt der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels in Höchstadt mit 0:7 und muss schleunigst eine andere Einstellung an den Tag legen.

Roland Schmid saß am Dienstagabend vor dem Computer, schaute sich die Partie seiner Stuttgart Rebels bei den Höchstadt Alligators via Livestream an und war nach der Partie vollkommen bedient. 0:7 unterlag der Eishockey-Oberligist von der Waldau und Geschäftsführer Schmid bilanzierte fassungslos „Das war einfach nichts.“ Bedeutet: Zwölf Spieltage vor Beendigung der Hauptrunde rangieren die Degerlocher weiterhin auf Tabellenplatz zwölf, zwei Plätze und zwei Punkte hinter dem Saisonziel, den Pre-Playoff-Plätzen. Alles zwar noch machbar, aber nur dann, wenn die Mannschaft ein anderes Gesicht als in Höchstadt zeigt und vor allem endlich mal ein Sechs-Punkte-Spiel gewinnt. Von den nun vier Niederlagen in Serie waren drei davon gegen direkte Mitstreiter um das Saisonziel.

 

Auch Rebels-Coach Jan Melichar schien bei der Pressekonferenz ratlos über den Auftritt seiner Mannschaft, den er größtenteils „als peinlich“ bezeichnete. Zudem müsse man sich bei den eigenen Fans entschuldigen, so Melichar weiter. Im ersten Drittel war noch Laufbereitschaft und Einsatz bei den Degerlochern zu erkennen und sie hielten bis zur Pausensirene ein 0:0. „Doch nur ordentliche 20 Minuten reichen nicht für die Pre-Playoffs“, hat denn auch Melichar erkannt. Denn als Jakob Fardoe die Gastgeber in der 28. Minute in Führung brachte, brachen die Stuttgarter ein, kassierten in den folgenden sechs Minuten drei weitere Tore bis Drittelende. Nach 60 Minuten und praktisch ohne Gegenwehr stand dann die 0:7-Pleite und die Erkenntnis, dass „wir uns schleunigst was einfallen lassen müssen, um die Kurve zu bekommen und die nächste Partie gegen die Passau Black Hawks zu gewinnen“.

Unsere Empfehlung für Sie

Eishockey: Stuttgart Rebels: Dane Montgomery – der Motor der Mannschaft mit dem goldenen Helm

Eishockey: Stuttgart Rebels Dane Montgomery – der Motor der Mannschaft mit dem goldenen Helm

Dane Montgomery kam im Sommer zum Eishockey-Oberligisten und ist bereits Kapitän. Im Team hat er einen Akteur, dessen Meinung ihm besonders wichtig ist.

Übrigens wieder ein direkter Pre-Playoff-Kontrahent, also ein erneutes Sechs-Punkte-Spiel, das die Stuttgarter an diesem Freitag (20 Uhr) in der heimischen Eiswelt vor sich haben.

„Wichtig, wichtig“, sagt auch Matt Pistilli über das Passau-Spiel. Der sportliche Leiter und Stürmer stand in Höchstadt als dritter Importspieler anstelle von Verteidiger Mattes Derraugh auf dem Eis, doch der Plan dahinter ging nicht auf. „Wir wollten offensiver auftreten, durch mich mehr Bullys gewinnen“, verrät Pistilli. Und? „Es war keine gute Entscheidung, auch ich habe schlecht gespielt“, sagt der Kanadier, der bis zum Freitag mehrere Gespräche vor sich hat, unter anderem mit Trainer Melichar und der Mannschaft führt und dadurch auf Besserung hofft. Die Haltung der Mannschaft müsse einer Playoff-Mentalität gleich kommen und auch das bisherige System hinterfragt werden. Denn noch ist nichts verloren. „Zwölf Partien, da können wir das Blatt noch wenden, aber nur, wenn wir ganz anders auftreten.“

Unsere Empfehlung für Sie

Eishockey: Stuttgart Rebels: Wellness-Sieg und zwei neue Akteure – einer davon ist kein Unbekannter

Eishockey: Stuttgart Rebels Wellness-Sieg und zwei neue Akteure – einer davon ist kein Unbekannter

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels gewinnt in Erding nach einem ganz starken ersten Drittel souverän mit 6:1. Verteidiger Ben Holden feiert einen gelungenen Einstand.

Immerhin, einen Druck haben die Rebels von der Backe und hat der Deutsche Eishockey-Bund seit längerem verlauten lassen: Wie in den beiden vorangegangenen Spielzeiten, „wird es auch dieses Mal keinen Absteiger geben“, berichtet Geschäftsführer Schmid, der nach der Partie am Freitag nicht wieder fassungslos zurückbleiben möchte.

Statistik zum Spiel

Tore: 1:0 Fardoe (27:35), 2:0 Franzese (31:39), 3:0 Gron (32:48), 4:0 Swinnen (34:07), 5:0 Mastic (47:12), 6:0 Seewald (49:00), 7:0 Franzese (59:20)

Strafen: Höchstadt Alligators 2 Minuten/Stuttgart Rebels 6 Minuten

Zuschauer: 478

Weitere Themen

Fußball-Kreisliga B: Halbzeitbilanz: Keeper als Torjäger und Verstärkung aus der Oberliga

Fußball-Kreisliga B: Halbzeitbilanz Keeper als Torjäger und Verstärkung aus der Oberliga

Der Torhüter des SV Sillenbuch II glänzt mit Treffern, Tuna Spor Echterdingen rüstet auf und zwei Angreifer liefern sich ein irrwitziges Duell. Die Halbzeitbilanz der Kreisliga B.
Von Marius Gschwendtner
Ringen-Bundesliga: SG Weilimdorf sagt endgültig „Ja“ zur Bundesliga

Ringen-Bundesliga SG Weilimdorf sagt endgültig „Ja“ zur Bundesliga

Kurz vor Meldeschluss hat sich der Regionalliga-Meister endgültig für den Sprung in die Bundesliga entschieden. Derweil stellt die Hallenfrage weiterhin eine Herausforderung dar.
Von Torsten Streib
Fußball-Bezirksliga: Schluss mit Familien-Bande – Büsnaus Erfolgstrainer steigt aus

Fußball-Bezirksliga Schluss mit Familien-Bande – Büsnaus Erfolgstrainer steigt aus

Nach dieser Runde heuert Dominik Lenhardt beim Bezirksliga-Konkurrent Spvgg Holzgerlingen an. Der Coach verlässt damit seinen Vater und Bruder.
Von Marius Gschwendtner
Eishockey-Oberliga: Rebels: Stuttgarter verlieren gegen SC Riessersee den Faden

Eishockey-Oberliga: Rebels Stuttgarter verlieren gegen SC Riessersee den Faden

Gegen den direkten Konkurrenten um die Pre-Playoffs, den SC Riessersee, verlieren die Stuttgarter mit 2:5. Der Auftakt in die wichtige Woche ist damit verpatzt.
Von Marius Gschwendtner
Handball: Leinfelden-Echterdingen: „Es war wie nach Hause zu kommen“ – wie Mona Binder die HSG entwickeln will

Handball: Leinfelden-Echterdingen „Es war wie nach Hause zu kommen“ – wie Mona Binder die HSG entwickeln will

Statt einer Auszeit formt die Lehrerin jetzt ihr ehemaliges Team. Die jüngste 23:26-Niederlage gegen Neckarsulm 2 markierte jedoch einen Rückschlag in ihrer Arbeit.
Von Marius Gschwendtner
Eishockey-Oberliga: Rebels: Stuttgarter Auswärtsstärke verpufft in Selb

Eishockey-Oberliga: Rebels Stuttgarter Auswärtsstärke verpufft in Selb

Gegen den DEL-2-Absteiger ist der Stuttgarter Eishockey-Oberligist teils überfordert. Bei der deutliche 1:6-Niederlage gegen die Selber Wölfe muss der Neuzugang weiter zuschauen.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Landesliga: Halbzeitbilanz: Mit KI zum Klassenerhalt und gemischte Gefühle vor dem Rückrundenstart

Handball-Landesliga: Halbzeitbilanz Mit KI zum Klassenerhalt und gemischte Gefühle vor dem Rückrundenstart

Die Handball-Vereine aus Stuttgart und den Fildern starten in diesen Tagen in die Rückrunde in der Landesliga. Zeit für eine Bilanz sowie einen Ausblick.
Von Torsten Streib und Marius Gschwendtner
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Halbzeitmeister trotz Topspieler-Rauswurf

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Halbzeitmeister trotz Topspieler-Rauswurf

Ein Wechsel sorgt für Zündstoff beim FSV Waldebene Stuttgart-Ost. Bei den Sportfreunden Stuttgart wird der Trainerstuhl zum Schleudersitz und in einem Spiel fallen gleich 15 Tore.
Von Marius Gschwendtner
Fußball: TSV Plattenhardt: Jetzt ist es fix – Spielender Co-Trainer steigt zum Chef auf

Fußball: TSV Plattenhardt Jetzt ist es fix – Spielender Co-Trainer steigt zum Chef auf

Der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt geht mit Pierre Eiberger als Spielertrainer in den zweiten Teil der Runde. Unterstützt wird er von Pascal Garziella.
Von Torsten Streib
Stuttgarter Hockey-Nationalspieler: Brandensteins EM-Märchen ohne Happy End

Stuttgarter Hockey-Nationalspieler Brandensteins EM-Märchen ohne Happy End

Ausgerechnet das polnische Team von Kickers-Coach Tin Matkovic lässt den deutschen Titel-Traum des Stuttgarters Sten Brandenstein platzen. Warum seine Zukunft nun ungewiss ist.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu Oberliga
 
 