Die Play-offs in der Eishockey-Oberliga sind noch in vollem Gange. Im Deggendorfer SC, den Memmingen Indians und den Tilburg Trappers sind bereits drei Teams ins Halbfinale eingezogen. Derweil herrscht bei den Stuttgart Rebels Stille auf dem Eis. Die Degerlocher haben bekanntlich Ende Februar den Einzug in die Pre-Play-offs knapp verpasst. Dennoch ist Bewegung im Verein, und zwar hinter den Kulissen. Die im September beginnende nächste Spielzeit wirft ihre Schatten voraus. Es gilt, eine teilweise neue Mannschaft zu „bauen“ – und vor allem einen neuen Trainer zu verpflichten.