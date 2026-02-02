Eishockey: Stuttgart Rebels Rebels gewinnen, verlieren aber Spieler
Dem Stuttgarter Eishockey-Oberligist gelingt der erste Saisonsieg gegen die Onesto Tigers Bayreuth
Die Stuttgart Rebels haben nach dem 7:2-Sieg am Freitag in Heilbronn auch am Sonntag nachgelegt. Gegen die Onesto Tigers Bayreuth gewann das Team von Neu-Coach Eu-Jin Yap vor 619 Zuschauern auf der Waldau mit 4:2. Damit rangieren die Degerlocher weiterhin auf dem elften Platz, der mittlerweile zu den Pre-Playoffs berechtigt. Möglich wird dies durch den Tabellenfünften Heilbronner Falken, der aufgrund der Insolvenz nicht an den Playoffs teilnehmen darf.