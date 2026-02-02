Die Stuttgart Rebels haben nach dem 7:2-Sieg am Freitag in Heilbronn auch am Sonntag nachgelegt. Gegen die Onesto Tigers Bayreuth gewann das Team von Neu-Coach Eu-Jin Yap vor 619 Zuschauern auf der Waldau mit 4:2. Damit rangieren die Degerlocher weiterhin auf dem elften Platz, der mittlerweile zu den Pre-Playoffs berechtigt. Möglich wird dies durch den Tabellenfünften Heilbronner Falken, der aufgrund der Insolvenz nicht an den Playoffs teilnehmen darf.

Unterstützt wird Yap von Matt Pistilli. Der Sportliche Leiter und Stürmer der Rebels ist aktuell in zivil auf der Bank anzutreffen – zwangsweise. Er zog sich gegen Memmingen eine Innenbandverletzung am Knie zu, fällt noch ein bis zwei Wochen aus. „Nicht so schlimm", sagt Pistilli, „die Jungs haben die beiden letzten Spiele auch ohne mich ganz stark bestritten". Gegen Heilbronn aus seiner Sicht das beste Saisonspiel gemacht, zuletzt gegen Bayreuth „zwar nicht perfekt, aber mit vollstem Einsatz und unbändigen Willen". Und letztlich im vierten Saisonspiel erstmals gegen Bayreuth gewonnen, auch dank eines „starken Nick Vieregge", im Stuttgarter Gehäuse.

Dabei betätigten sich Elvis Gorontzky-Slack und Nico Geidl gegen das Team aus Franken als Doppelpacker. Letzterer, einer der herausragenden Rebels-Akteure, sorgte knapp zwei Minuten vor dem Ende nicht nur für die 3:2-Führung, sondern für einen Zungenschnalzer. Der 23-Jährige schnappte sich in der neutralen Zone den Puck, setzte sich dort geschickt gegen zwei Bayreuther durch, umspielte einen weiteren und ließ auch Schlussmann Daniel Arendas keine Chance.

Als Geidl zu seinem fulminanten Solo ansetzt, war sein Mitspieler Jannik Herm nicht mehr auf dem Eis. Der Routinier erhielt in der 50. Minute nach einem Check gegen den Kopf und Nacken einen Matchstrafe und war raus. Für Pistilli nach Ansicht der Videoaufnahmen nicht nachvollziehbar: „Völlig überzogen, eine zwei Minuten Strafe wäre ausreichend gewesen.“

Für die wichtige Partie am Freitag in Füssen ist Herm gesperrt. Ob er am Sonntag in Garmisch gegen den direkten Kontrahenten um die Pre-Playoffs mitwirken darf, dass müsse der DEB entscheiden, so Pistilli.

Statistik zum Spiel

Tore: 1:0 Gorontzy-Slack (4:339, 2:0 Gorontzy-Slack (6:23), 2:1 Hammerbauer (8:02), 2:2 Spacek (44:46), 3:2 Geidl (58:19), 4:2 Geidl (59:13).

Strafen: Stuttgart 4 Minuten/Bayreuth 4 Minuten

Besonders: 25-minütige Matchstrafe für Stuttgarts Herm (49:48).

Zuschauer: 619