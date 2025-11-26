Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels gewinnt nach einer starken Mannschaftsleistung beim Tabellenführer Memmingen mit 6:4. Zwei Verteidigern gelingt der Doppelpack.
26.11.2025 - 15:05 Uhr
Die Leistungen sind deutlich konstanter geworden. Dennoch sind die Stuttgart Rebels im dritten Jahr ihrer Oberliga-Zugehörigkeit oftmals wie eine Wundertüte unterwegs, was sie auch an diesem Dienstag wieder unterstrichen haben – dieses mal im positiven Sinn. Das Team von Trainer Jan Melichar sorgte für die Sensation des Spieltags und gewann vor fast 1200 Zuschauern bei den Memmingen Indians mit 6:4. Die Allgäuer sind alles andere als Laufkundschaft in der Staffel, sondern vielmehr das Maß aller Dinge, führen sie die Tabelle doch auch weiterhin an.