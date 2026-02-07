Eishockey: Stuttgart Rebels Stuttgart Rebels zeigen Füssen Moral und drehen das Spiel
Im Duell gegen den EV Füssen beweist der Stuttgarter Eishockey-Oberligist Charakter. Ein glücklicher Treffer wird zum entscheidenden Knackpunkt.
Die Stuttgarter Rebels haben am Freitagabend einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um die Pre-Playoffs gefeiert. Beim EV Füssen gewann der Eishockey-Oberligist in einer hart umkämpften Partie erst in der Verlängerung mit 4:3. „Das Spiel hatte richtige Playoff-Atmosphäre“, sagt der Sportliche Leiter Matt Pistilli.