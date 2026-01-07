Unberechenbar ist wohl eine gute Beschreibung für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels in der aktuellen Spielzeit. Diese Eigenschaft bestätigte das Team von der Waldau auch am Dienstagabend im Auswärtsspiel beim Tabellenführer Deggendorfer SC – im positiven Sinne. Nach einem dramatischen Spielverlauf gewann die Truppe von Coach Jan Melichar mit 7:6 und hat sich damit wieder auf den wichtigen zehnten Tabellenplatz vorgearbeitet. Dieser berechtigt zu den Pre-Playoffs, dem Saisonziel der Stuttgarter. Derweil ist die Tür für den aktuell suspendierten Top-Torjäger Wyatt Schingoethe noch nicht endgültig zugeschlagen.