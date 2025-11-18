Vier Spiele hat Schingoethe für die Rebels bestritten, aber in der Oberliga bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 23-Jährige will sich für höherklassige Clubs interessant machen.
Die Verantwortlichen des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels scheinen ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Zumindest hat es den Anschein, wenn man auf die Tabelle der Oberliga Süd schaut. In den vergangenen beiden Spielzeiten noch Schlusslicht, stehen die Kufencracks von der Waldau nach 16 Spieltagen auf dem neunten Platz in der 14 Mannschaften starken Liga. Mit ein Verdienst von Wyatt Schingoethe. Der 23-jährige US-Amerikaner ist zwar erst seit vier Wochen ein „Rebell“, hat aber in der Liga bereits einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Seine Bilanz: vier Spiele, sechs Tore, insgesamt neun Scorerpunkte. Die lange Suche der Rebels nach einem Goalgetter hat wohl ein Ende gefunden.