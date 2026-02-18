Nie war eine deutsche Eishockey-Auswahl so gut besetzt wie bei Olympia. Gegen die Slowakei witterten die Spieler die Chance aufs Halbfinale. Stattdessen gibt es ein Debakel.
Mailand - Sichtlich bedient verließen Superstar Leon Draisaitl und seine Kollegen schnell die olympische Eisfläche von Mailand. Die Ehrenrunde der Slowaken bekamen die mit so großen Ambitionen angetretenen deutschen Eishockey-Cracks nur noch aus dem Augenwinkel mit. Die vermeintlich bestbesetzte Auswahl in der Historie des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hat die Chance auf eine Medaille leichtfertig verspielt und im Olympia-Viertelfinale ein Debakel erlebt.