Kapitän Moritz Seider redet Klartext, der Eishockey-Bundestrainer steht in der Kritik und die Heim-WM vor der Tür: Wie geht es nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus in der Schweiz weiter?
Zürich - Das Ziel erneut verpasst, eine schlechte Außendarstellung und keine Euphorie: Das Vorrunden-Aus der Eishockey-Nationalmannschaft sorgt ein Jahr vor der Heim-WM für Ernüchterung. "Jeder Einzelne muss sich jetzt hinterfragen", forderte Kapitän und NHL-Star Moritz Seider und schimpfte: "Es war nicht komplett verschenkte Zeit. Aber wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen und werden unserem Standard leider nicht gerecht."