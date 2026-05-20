Bei der bislang besten WM-Leistung wagt Bundestrainer Kreis wieder keinen Tor-Einspruch. Statt drei Punkten gegen die USA gibt es am Ende nur einen. Dennoch besteht noch Hoffnung aufs Viertelfinale.
Zürich - Vier Spiele, vier Niederlagen: Dennoch hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft weiter Chancen auf das WM-Viertelfinale. Beim 3:4 (1:1, 2:1, 0:1) nach Penaltyschießen in Zürich gegen Weltmeister USA holte das Team von Bundestrainer Harold Kreis immerhin den ersten Punkt bei der Weltmeisterschaft. Mit drei Erfolgen in den restlichen Gruppenspielen gegen Ungarn am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport), Österreich und Großbritannien ist die K.o.-Runde weiter drin.