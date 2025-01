DLRG warnt: Zugefrorene Seen in Stuttgart nicht betreten

Die knackig kalten Temperaturen in Stuttgart und Region sorgten am Morgen vielerorts für Schlitterpartien auf den Straßen und Gehwegen. Auch die Stuttgarter Seen sind mit einer Eisschicht bedeckt. Das Betreten ist strengstens untersagt.

Isabelle Vees 15.01.2025 - 17:20 Uhr

Blitzeis und Glätte haben besonders am Mittwochmorgen für Rutschgefahr in Stuttgart und der Region gesorgt. Die Polizei meldete bereits am Vormittag allein in Stuttgart mehr als 160 Unfälle. Nicht nur die Straßen und Gehwege waren mit einer Eisschicht bedeckt, auch die Stuttgarter Seen liegen sozusagen auf Eis. So manch ein Fußgänger könnte da auf die Idee kommen, einen Schritt auf die Eisfläche zu wagen. Doch das ist nicht nur gefährlich, sondern strikt verboten.