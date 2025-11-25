Der wegen Mordes an der Studentin Hanna aus dem bayerischen Aschau angeklagte Mann ist in einem erneuten Prozess vor Gericht freigesprochen worden. Das entschied das Landgericht Traunstein am Dienstag im sogenannten "Eiskeller"-Prozess.

dpa 25.11.2025 - 11:49 Uhr

