Als eines der besten Synchron-Eiskunstlaufteams in Deutschland haben sich die Waldau-Athletinnen für die Titelkämpfe in Helsinki qualifiziert. Wie aus Einzelkämpferinnen ein Team wird und was zuhause in Degerloch stört.

Dominik Grill 01.04.2025 - 19:30 Uhr

Bevor die United Angels auf dem Eis loslegen, nehmen die 16 Läuferinnen den obligatorischen Schluck aus einer Flasche Zitronensaft. „Das ist nichts Alkoholisches“, versichert die Teammanagerin Isabell Parfene lachend – sondern vielmehr Tradition vor den Auftritten eines der besten Synchron-Eiskunstlaufteams Deutschlands. Und sobald die „Engel“ in Fahrt kommen, beflügelt vom Vitamin C, offenbart sich rasch der ganz besondere Reiz dieser Sportart. Aus den Boxen dröhnt Bishop Briggs, 32 Schlittschuhe scharren harmonisch über das gefrorene Geläuf. Mal geht es Hand in Hand, dann im Überkopf-Spagat, alles in blindem Verständnis. Geradezu hypnotisch werden die Zuschauer in einen Bann aus Symmetrie und Gruppenrhythmus gezogen.