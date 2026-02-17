Nach dem dritten Platz bei den Olympischen Winterspielen genießt das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin seinen Erfolg. Doch eine Frage lässt das Duo erst einmal offen.
Mailand - Kaum glänzte in den Händen von Minerva Hase und Nikita Volodin die olympische Bronzemedaille, schon musste das deutsche Paarlauf-Duo nach dem wichtigsten Wettbewerb seiner Karriere die ersten Fragen nach der gemeinsamen Zukunft beantworten. Doch statt sich damit intensiver zu beschäftigen, kosteten die beiden lieber erst einmal den Moment ihres größten Erfolgs aus.