In Prag findet diese Woche die Eiskunstlauf-WM 2026 statt. Wie sehen die Termine und der Zeitplan aus? Wer überträgt live im Stream und TV? Alle Infos hier.
Im tschechischen Prag wird diese Woche die Eiskunstlauf-WM 2026 ausgetragen. Als Vize-Weltmeister geht es für Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin um eine Medaille. Mit einem perfekten Wettkampf dürften die Berliner um den Titel mitkämpfen. Die japanischen Weltmeister und Olympiasieger Miura Riku und Kihara Ryichi haben ihren Start abgesagt. „Uns ist klar geworden, dass es schwierig werden würde, unsere körperliche und mentale Verfassung rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft wieder auf das Niveau vor den Olympischen Spielen zu bringen“, hatten die Japaner in einem Statement verkündet.