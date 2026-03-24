Neben Hase/Volodin setzt die DEU im Paarlauf auch auf Annika Hocke/Robert Kunkel. Die Berliner, die bei ihrem zehnten Platz in Mailand viel Jury-Frust schoben, wollen die WM zu einem „tollen Abschluss“ der Saison machen: „Wir freuen uns, noch einmal die Programme zu zeigen und vor voller Halle laufen zu dürfen.“ Eine Top-Ten-Platzierung ist wie in Mailand erneut möglich.

Alle Infos zur Übertragung sowie zum Programm der Weltmeisterschaft bekommt ihr hier.

Eiskunstlauf-WM 2026: Programm, Zeitplan und Termine

Ausgetragen wird die Weltmeisterschaft in Prag vom 24. bis zum 29. März 2026. Ausgetragen werden die Wettkämpfe in de der O2 Arena im Prager Stadtteil Libeň (Prag 9). Die Multifunktionshalle ist eine der modernsten Europas und bietet Platz für rund 17.000 Zuschauer.

Der offizielle Zeitplan der Eiskunstlauf-WM beginnt bereits am Dienstag mit den öffentlichen Trainings. Die Medaillenentscheidungen finden folgendermaßen statt:

25. März 2026 : Frauen, Kurzprogramm

: Frauen, Kurzprogramm 25. März 2026 : Paarlauf, Kurzprogramm

: Paarlauf, Kurzprogramm 26. März 2026 : Männer, Kurzprogramm

: Männer, Kurzprogramm 26. März 2026 : Paarlauf, Kür

: Paarlauf, Kür 27. März 2026 : Eistanzen, Rhythmustanz

: Eistanzen, Rhythmustanz 27. März 2026 : Frauen, Kür

: Frauen, Kür 28. März 2026 : Männer, Kür

: Männer, Kür 28. März 2026 : Eistanzen, Kürtanz

: Eistanzen, Kürtanz 29. März 2026: Alle Disziplinen, Schaulaufen der Siegerinnen und Sieger

Eiskunstlauf-WM live im TV und Stream sehen

Der Sportsender Eurosport wird einen Großteil der Wettbewerbe der Eiskunstlauf-WM live im Free-TV zeigen. Alles Weitere läuft bei Eurosport 2 im Bezahlfernsehen. Das ZDF steigt mit der Übertragung im TV am Freitag ein. Hier gibt es ab 15.55 Uhr die Kür der Paare zu sehen. Am Sonntag zeigt das ZDF dann noch die Kür der Herren ab 10.40 Uhr im TV. Alle weiteren Wettkämpfe sind im Livestream in der ZDF-Mediathek oder auf „sportstudio.de“ zu sehen. Eine lückenlose Übertragung der WM ohne Werbeunterbrechungen und mit allen Sessions gibt es zudem beim kostenpflichtigen Streamingdienst Discovery+.

Die Übertragung der Eiskunstlauf-WM im Überblick:

Free-TV : ZDF, Eurosport

: ZDF, Eurosport Pay-TV : Eurosport 2

: Eurosport 2 Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, discovery+

Die weiteren deutschen Teilnehmer

Im Eistanzen wollen Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan die Olympia-Enttäuschung vergessen machen und dieses Mal ihre Kür präsentieren. In der Männer-Konkurrenz, die in Mailand ohne Deutsche stattgefunden hat, vertritt der deutsche Meister Genrikh Gartung das DEU-Team. Der 18 Jahre alte Vierfachspringer geht bei seinem WM-Debüt in der Männer-Konkurrenz als jüngster Teilnehmer an den Start. Das Erreichen des Finals der besten 24 Läufer wäre ein großer Erfolg.