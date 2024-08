Trümmer und Scherben fliegen bis auf die andere Straßenseite: In der Nacht auf Samstag wird eine Pizzeria durch eine Explosion zerstört. Der Betreiber hat Glück im Unglück.

Jonas Schöll 10.08.2024 - 11:56 Uhr

Bei einer Explosion ist in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) in der Nacht auf Samstag eine Pizzeria zerstört worden. Gegen zwei Uhr war es aus zunächst unbekannter Ursache in dem Lokal in der Hauptstraße zu einer folgenschweren „explosionsartigen Verpuffung“ gekommen, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.