Die Polizei wird in Eislingen (Kreis Göppingen) auf sich im Umlauf befindliches Falschgeld aufmerksam. Die Spur führt sie an eine Schule.

sma 02.04.2025 - 15:24 Uhr

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Eislingen (Kreis Göppingen) nach Angaben der Polizei mindestens eine falsche 20-Euro-Banknote in den Umlauf gebracht. Bereits am Samstag gegen 13 Uhr hatten zwei Jugendliche vor einem Lebensmittelgeschäft in der Salacher Straße demnach eine Seniorin gebeten, einen 20-Euro-Schein zu wechseln. Dieser Bitte kam die Frau nach und tauschte den Schein gegen zwei 10er-Banknoten.