Eispreise in Leonberg „Eis soll kein Luxusgut sein“: Inhaber hadert mit zwei Euro
Eine Kugel Eis für zwei Euro ist zur Regel geworden – auch in Leonberg und Umgebung. Ein Eisdielenbesitzer erklärt, warum dieser Schritt unausweichlich war.
Eine Kugel Eis für zwei Euro ist zur Regel geworden – auch in Leonberg und Umgebung. Ein Eisdielenbesitzer erklärt, warum dieser Schritt unausweichlich war.
Eine Kugel Eis für zwei Euro – seit dieser Saison ist das wohl die Regel, auch in Leonberg und den Eisdielen der Umgebung. Während manche Kunden angesichts dieser Eispreise schlucken müssen, ist die jährliche Erhöhung für andere zur Nebensache geworden. Aber wie blickt ein Eisdielenbesitzer auf das Thema?