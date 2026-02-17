Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Eisschnelllauf fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.
17.02.2026 - 08:29 Uhr
Mit den Olympischen Winterspielen rückt eines der größten Highlights des internationalen Sports in den Fokus. Der Eisschnelllauf gehört dabei seit der Premiere 1924 fest zum olympischen Programm. Im Milano Speed Skating Stadium in Mailand entscheiden in insgesamt 16 Wettbewerben vor allem perfekte Technik, enorme Ausdauer und kompromissloses Tempo darüber, wer sich im packenden Kampf um Gold, Silber und Bronze durchsetzt.