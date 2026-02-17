Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Eisschnelllauf fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.

Digital Desk: Florian Huth

Mit den Olympischen Winterspielen rückt eines der größten Highlights des internationalen Sports in den Fokus. Der Eisschnelllauf gehört dabei seit der Premiere 1924 fest zum olympischen Programm. Im Milano Speed Skating Stadium in Mailand entscheiden in insgesamt 16 Wettbewerben vor allem perfekte Technik, enorme Ausdauer und kompromissloses Tempo darüber, wer sich im packenden Kampf um Gold, Silber und Bronze durchsetzt.

 

 

Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen 2026: Zeitplan, Termine und Uhrzeiten

Bei den olympischen Wettkämpfen im Eisschnelllauf gibt es insgesamt 16 Entscheidungen. Die Medaillen werden zwischen dem 7. und 21. Februar vergeben.

Der Eisschnelllauf-Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2026

  • Samstag, 7.2., 16.00 Uhr: 3000m Frauen
  • Sonntag, 8.2., 16.00 Uhr: 5000m Männer
  • Montag, 9.2., 17.30 Uhr: 1000m Frauen
  • Mittwoch, 11.2., 18.30 Uhr: 1000m Männer
  • Donnerstag, 12.2., 16.30 Uhr: 5000m Frauen
  • Freitag, 13.2., 16.00 Uhr: 10000m Männer
  • Samstag, 14.2., 17.00 Uhr: 500m Männer
  • Sonntag, 15.2., 17.03 Uhr: 500m Frauen
  • Dienstag, 17.2., 16.22 Uhr: Mannschaftsverfolgung Männer Finale B
  • Dienstag, 17.2., 16.28 Uhr: Mannschaftsverfolgung Männer Finale A
  • Dienstag, 17.2., 16.41 Uhr: Mannschaftsverfolgung Frauen Finale B
  • Dienstag, 17.2., 16.47 Uhr: Mannschaftsverfolgung Frauen Finale A
  • Donnerstag, 19.2., 16.30 Uhr: 1500m Männer
  • Freitag, 20.2., 16.30 Uhr: 1500m Frauen
  • Samstag, 21.2., 16.40 Uhr: Massenstart Männer Finale
  • Samstag, 21.2., 17.15 Uhr: Massenstart Frauen Finale

 