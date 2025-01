Katja Hechel bringt von der WM der Eisschwimmer vier Medaillen und einen Weltrekord mit nach Hause. Dabei waren die Bedingungen in Molveno nicht die besten – die Veranstalter mussten erst eine mobile Sauna beschaffen.

Jürgen Kemmner 30.01.2025 - 14:44 Uhr

Die Anomalie des Wassers. Wer in Physik ordentlich aufgepasst hat, der weiß, dass Wasser seine größte Dichte bei vier Grad Celsius besitzt und nicht in seinem festen Zustand als Eis. Wasser ist damit der einzige Stoff auf dieser Erde, der in flüssigem Zustand eine größere Dichte vorweist als im festen.