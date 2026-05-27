Eissorten in Böblingen Traditionell oder experimentell? In Böblingen gibt es klare Favoriten
Die ersten richtig heißen Tage bescheren den Eisdielen mächtig Zulauf. Welche Sorten neu sind und welche am meisten punkten.
Die ersten richtig heißen Tage bescheren den Eisdielen mächtig Zulauf. Welche Sorten neu sind und welche am meisten punkten.
Für einen kurzen Moment kehrt am Mittwoch bei Salvatore Militellos Eisdiele in der Böblinger Bahnhofstraße Ruhe ein, dann kommt schon der nächste Schwung Menschen, um sich ein erfrischendes Eis zu holen. Das Thermometer zeigt fast 30 Grad an. Vanille? Schoko? Oreo oder Matcha? Was kommt in die Waffel?