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Eissorten in Böblingen Traditionell oder experimentell? In Böblingen gibt es klare Favoriten

Eissorten in Böblingen: Traditionell oder experimentell? In Böblingen gibt es klare Favoriten
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Salavatore Militello betreibt seit 27 Jahren Eisdielen in Böbingen. Foto: Anke Kumbier

Die ersten richtig heißen Tage bescheren den Eisdielen mächtig Zulauf. Welche Sorten neu sind und welche am meisten punkten.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Für einen kurzen Moment kehrt am Mittwoch bei Salvatore Militellos Eisdiele in der Böblinger Bahnhofstraße Ruhe ein, dann kommt schon der nächste Schwung Menschen, um sich ein erfrischendes Eis zu holen. Das Thermometer zeigt fast 30 Grad an. Vanille? Schoko? Oreo oder Matcha? Was kommt in die Waffel?

 

Ein kleines Mädchen hat einen klaren Favoriten und bestellt blau und rosafarbenes Einhorn-Eis, ihre Brüder halten sich eher an klassische Sorten. Die gibt es bei Militello, der sei 27 Jahren Eisdielen in Böblingen betreibt, natürlich auch: Schokolade, Zitrone und Himbeere, gesellen sich zu Karamell, Spekulatius-Zimt und Tiramisu. Eine Kugel kostet, so wie bei den meisten anderen Eisdielen in Böblingen auch, zwei Euro.

Matcha-Eis in den Mercaden

Eine Trendsorte hat Militello dieses Jahr noch nicht identifiziert. „Die Dubai-Schokolade war letztes Jahr der Renner, dieses Jahr gibt es noch keinen Favoriten.“ Dabei gäbe es bei ihm durchaus neue Geschmäcker zu entdecken. So habe er beispielsweise ein Eis mit der Geschmacksrichtung Oreo und die Sorte Granatapfel neu ins Sortiment aufgenommen.

An den vielleicht ausgefallensten Geschmack hat sich der Geschäftsführer des Eiscafés Gelato e Caffè, das sich in und neben dem Einkaufszentrum Mercaden befindet, gewagt: Matcha-Eis. Matcha ist ein zu Pulver gemahlener Grüntee, der als Trendgetränk oft mit Milch getrunken wird.

Ploenpit und Cristian Ragazzo betreiben die Eisdiele San Marco in der Böblinger Poststraße. Foto: Anke Kumbier

Nachdem er die Sorte im März in Stuttgart gesehen hatte, habe er sie auch in sein Sortiment aufgenommen, sagt der Geschäftsführer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Ob Matcha seinen Siegeszug als Eis antreten wird ist noch ungewiss - zumindest in Böblingen. „Das läuft nicht so gut, wie die klassischen Sorten“, sagt der Geschäftsführer. „Die Leute probieren es zwar, aber es verkauft sich nicht so gut.“

Traditionelle Eissorten sind beliebt

Dass sich klassische Sorten großer Beliebtheit erfreuen, bestätigt auch Cristian Ragazzo von der Eisdiele San Marco in der Poststraße. „Die Leute verlangen wieder nach traditionellen Eissorten“, sagt er. Ihm sei es ein Anliegen, lieber weniger Sorten und dafür gutes Eis zu machen. „Eis soll Spaß machen“, betont er seine Motivation seit 26 Jahren Eis herzustellen und zu verkaufen.

Vanille ist laut Saveria Militello eine der Sorten, die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen. Foto: Anke Kumbier

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Die Liebe zu traditionellen Eissorten – mit einer gewissen Lust am Ausgefallenen – nimmt auch Militellos Frau Saveria Militello wahr. Sie füllt in der Eisdiele am Oberen See Eiskugeln in Waffeln. Vanille laufe besonders gut, sagt sie. Ebenfalls beliebt sei aber auch eine etwas ausgefallenere Geschmacksrichtung, die sie aktuell nicht im Angebot hätten. Kunden würden immer wieder fragen, wann es das Lotus-Eis wieder gebe – eine Sorte, die aus den karamellisierten Keksen besteht, die in Eisdielen oft zum Kaffee gereicht werden.

Über das heiße Wetter freuen sich die meisten Eisdielenbetreiber. „Jetzt sind die ersten Wochen, in denen man atmen kann“, sagt Salvatore Militello. Wochen, in denen er das Minus, das sich über den Winter angesammelt habe ausgleichen und einen Puffer für den nächsten Winter aufbauen könne.

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