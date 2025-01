In einigen Lagen im Remstal war es in dieser Woche kalt genug für die süße Weinspezialität – so auch in Korb und Remshalden.

Harald Beck 17.01.2025 - 12:00 Uhr

Es sei alle Jahre wieder ein Zitterspiel, schreibt der Verein Remstal Tourismus in Sachen Eiswein: Reichen die Minustemperaturen für eine Eisweinlese oder reicht es nicht für die begehrte und zuckersüße Spezialität? Im Remstal waren am Mittwochmorgen nicht nur sämtliche Straßen spiegelglatt vereist, auch in den Nächten zuvor war es in einigen Weinbergslagen tatsächlich auch kalt genug gewesen, um bei mindestens minus sieben Grad Celsius in den frühen Morgenstunden ausreichend durchgefrorene Trauben für Eiswein lesen zu können.