Es war eine Szene für die Geschichtsbücher – und nach europäischen Maßstäben keine, mit der sich die neue US-Regierung mit Ruhm bekleckert hat: Am Freitag hatten US-Präsident Donald Trump und sein Vize JD Vance den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office im Weißen Haus empfangen und ihn vor einer Schar Journalisten in einer Art und Weise zurechtgestutzt, die nach Einschätzung vieler westlicher Beobachter jedweden Anstand vermissen ließ.

Nachdem der ausländische Staatschef zugegebenermaßen diplomatisch etwas unbeholfen agierte, wurde er in dem bizarren Schauspiel für seinen Kleidungsstil verhöhnt. Ob er sich keinen vernünftigen Anzug leisten könne, wurde er etwa gefragt. Selenskyj verzichtet seit dem Überfall Russlands als Anführer einer sich im Verteidigungskrieg befindlichen Nation grundsätzlich aufs Anzugtragen, aber das hier nur als Randnotiz.

Tatsächlich blieb der maximal breitbeinige Auftritt auch in den USA nicht frei von Kritik, die sich abermals als sehr gespaltenes Land präsentierten. So wählt die Comedyshow „Saturday Night Live“ einen satirischen Ansatz, den Ereignissen zu begegnen.

In dieser Parodie werden Trump und Vance nicht nur von Darstellern überzeichnet, wenn es etwa darum ging, dass Trump Selenskyj immer wieder darauf hingewiesen hatte, „schlechte Karten“ zu haben, als seien die US-Hilfen teil irgendeines Pokerspiels. In „Saturday Night Live“ hieß es dann, Trump habe „Pokémon“-Karten in der Hand, während Putin „Magic: The Gathering“-Sammelkarten ausspiele.

Ganz vom realen Drehbuch wich der Beitrag ab, als plötzlich der Schauspieler Mike Myers in der Rolle des Tech-Milliardärs Elon Musk mit Kettensäge ins Bild sprang. Selbstverständlich nicht der Würde des Hauses entsprechend im Anzug, sondern in Freizeitklamotten inklusive T-Shirt mit „Tech Support“-Aufdruck, wie man den Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer von öffentlichen Auftritten eben kennt. Der Trump-Darsteller lobte das Outfit natürlich – was die Doppelmoral des neuen US-Führungsstils aufzeigen sollte.

Auf der von Musk betriebenen Plattform X heimste der Videoschnipsel knapp 150.000 Likes ein. Kommentatoren hoben lobend das Schauspiel Myers hervor, der Musk mit Dr.-Evil-Vibes superschurkig herrlich überzeichne – in Anlehnung an eine kultige Figur aus Myers „Austin Powers“-Filmen. Aber auch einige Beiträge von Trump-Anhängern fanden sich in der Kommentarspalte. Ihr Fazit: nicht lustig.