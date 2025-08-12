Die Siebenkämpferin Nafi Thiam weigert sich, einen strengen Verhaltenskodex des belgischen Verbandes zu unterschreiben. Das könnte sie die Weltmeisterschaft kosten.
12.08.2025 - 13:44 Uhr
Eine Weltmeisterschaft ohne Nafi Thiam? In der Welt der Leichtathletik eine fast undenkbare Vorstellung. Seit Jahren dominiert die dreifache Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin sowie dreifache Europameisterin den Siebenkampf der Frauen. Doch nun steht hinter dem Start der Belgierin bei den Weltmeisterschaften in Tokio (13.–21. September) ein dickes Fragezeichen – was allerdings nichts mit ihrer sportlichen Leistung zu tun hat. Die 30-Jährige könnte allerdings über ein neues Reglement ihres eigenen Leichtathletikverbandes stolpern.