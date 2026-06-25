Nach einem Vorfall in einer Gremiensitzung will der AfD-Kreisvorstand ein Ausschlussverfahren gegen die betroffene Stadträtin einleiten. Sie hat nun selbst ihren Austritt erklärt.
25.06.2026 - 09:50 Uhr
Weil das Handy der AfD-Stadträtin Angelika Brotschi in einer Gremiensitzung in Böblingen mit einem Goebbels-Zitat geklingelt hatte, hat der Böblinger AfD-Kreisvorstand nun einstimmig ein Parteiausschlussverfahren gegen das AfD-Mitglied eingeleitet. Die Stadträtin selbst hat laut einer Pressemitteilung des AfD-Kreisvorstandes am 20. Juni ihren Austritt aus der Partei erklärt.