Nach einem Vorfall in einer Gremiensitzung will der AfD-Kreisvorstand ein Ausschlussverfahren gegen die betroffene Stadträtin einleiten. Sie hat nun selbst ihren Austritt erklärt.
24.06.2026 - 12:24 Uhr
Weil das Handy der AfD-Stadträtin Angelika Brotschi in einer Gremiensitzung in Böblingen mit einem Goebbels-Zitat geklingelt hatte, hat der Kreisvorstand der AfD Böblingen nun einstimmig ein Parteiausschlussverfahren gegen das AfD-Mitglied eingeleitet. Sie selbst hat laut einer Pressemitteilung des AfD-Kreisvorstandes ihren Austritt aus der Partei am 20. Juni erklärt.