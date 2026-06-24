Nach einem Vorfall in einer Gremiensitzung will der AfD-Kreisvorstand ein Ausschlussverfahren gegen die betroffene Stadträtin einleiten. Sie hat nun selbst ihren Austritt erklärt.

Weil das Handy der AfD-Stadträtin Angelika Brotschi in einer Gremiensitzung in Böblingen mit einem Goebbels-Zitat geklingelt hatte, hat der Kreisvorstand der AfD Böblingen nun einstimmig ein Parteiausschlussverfahren gegen das AfD-Mitglied eingeleitet. Sie selbst hat laut einer Pressemitteilung des AfD-Kreisvorstandes ihren Austritt aus der Partei am 20. Juni erklärt.

Markus Frohnmaier, Sprecher des Kreisverbandes Böblingen und Bundestagsabgeordneter, begrüßt diesen Schritt. „Der Austritt von Frau Brotschi ist ein folgerichtiger Schritt. Wir fordern sie nun auf, auch ihr Mandat niederzulegen und die notwendige Verantwortung für den Schaden zu übernehmen, den ihr Verhalten dem Ansehen der Partei, der Fraktion und der Stadt zugefügt hat“, wird Markus Frohnmaier in der Pressemitteilung zitiert.

AfD-Vorstand leitet Ausschlussverfahren ein

Nach sorgfältiger Prüfung aller vorliegenden Informationen habe der Vorstand einstimmig beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren gegen Brotschi einzuleiten und einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Landesschiedsgericht einzureichen.

„Verstöße gegen die Satzung und Ordnung unserer Partei werden von den zuständigen Gremien konsequent geprüft und gemäß den geltenden Regularien geahndet“, erklärt Frohmaier in der Pressemitteilung. Im Fall von Angelika Brotschi sei der Vorstand zu der Überzeugung gelangt, dass das Verhalten dem öffentlichen Ansehen der Partei erheblichen Schaden zugefügt habe. Außerdem sei das Verhalten dazu geeignet, das Vertrauen in die Integrität und Glaubwürdigkeit der AfD nachhaltig zu beeinträchtigen.

„Vor diesem Hintergrund sehen wir uns veranlasst, die vorgesehenen parteiinternen Maßnahmen konsequent anzuwenden und ein klares Signal für die Einhaltung unserer Grundsätze und Werte zu setzen“, so Frohnmaier.