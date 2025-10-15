Der AfD-Abgeordnete Daniel Lindenschmid musste im Landtag zuletzt sein „Charlie Kirk“-Shirt verdecken. Hat seine Partei im Internet gezielt ein falsches Bild der Situation vermittelt?
15.10.2025 - 08:58 Uhr
Die jüngste Landtagsrede des Abgeordneten Daniel Lindenschmid, bei der der AfD-Politiker wegen eines beschrifteten T-Shirts für Aufsehen gesorgt hatte, zieht weitere Kreise. Nun drohen der AfD-Fraktion rechtliche Konsequenzen. Der Vorwurf: Die Situation sei in Sozialen Medien nachträglich durch ein von der AfD-Fraktion KI-generiertes Foto verfälscht worden, sagte ein Pressesprecher des Landtags unserer Zeitung auf Nachfrage: „Diese Irreführung stellt einen eklatanten Verstoß gegen die Würde des Parlaments dar.“