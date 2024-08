Judo-Star Teddy Riner triumphiert bei seinen Heimspielen. Nach einem hitzigen Viertelfinale kämpft er sich zu Gold. Auch Staatschef Emmanuel Macron jubelt mit.

red/dpa 03.08.2024 - 14:48 Uhr

Frankreichs Superstar Teddy Riner hat bei den Sommerspielen in Paris Gold gewonnen und sich damit zum alleinigen Rekord-Olympiasieger im Judo gekrönt. Für Riner war es nach 2012 und 2016 das dritte olympische Einzel-Gold. Vor drei Jahren in Tokio hatte er sich zudem den Titel mit der Mannschaft gesichert. Der Japaner Tadahiro Nomura hatte zwischen 1996 und 2004 dreimal in Serie triumphiert.