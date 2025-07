Der US-Außenminister Marco Rubio hat die Freilassung von zehn US-Bürgern in Venezuela verkündet. Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele reagiert.

red/AFP 18.07.2025 - 22:55 Uhr

Der US-Außenminister Marco Rubio hat die Freilassung von zehn US-Bürgern in Venezuela verkündet. „Zehn Amerikaner, die in Venezuela festgehalten wurden, befinden sich auf dem Weg in die Freiheit“, erklärte Rubio am Freitag im Onlinedienst X. Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele verkündete auf X zugleich die Abschiebung „aller Venezolaner, die in unserem Land festgehalten wurden und denen vorgeworfen wird, Teil der kriminellen Organisation Tren de Aragua zu sein.“