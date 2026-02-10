Lautlos über den Parkplatz: Der Prius war 2001 der erste Hybrid auf deutschen Straßen. Was ihn so besonders machte und warum er trotzdem nie ein Verkaufsrenner wurde.
10.02.2026 - 04:00 Uhr
Tokio - Das Design war umstritten, doch der Antrieb sorgte von Anfang an für Aufsehen: Mit dem Prius brachte Toyota vor genau 25 Jahren das erste Auto mit Hybrid-Antrieb auf den deutschen Markt. Am 10. Februar 2001 starteten die Japaner den Verkauf des Modells in Deutschland. Heute gilt der Prius als Urvater und Wegbereiter der Elektro-Mobilität.