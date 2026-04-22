Laut Elon Musk liegt die Zukunft von Tesla in Robotern und selbstfahrenden Robotaxis. Aktuell lebt die Firma jedoch vom Autoverkauf. Und dieses Geschäft lief zuletzt wieder besser.
22.04.2026 - 22:31 Uhr
Austin - Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 22,39 Milliarden Dollar, wie der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Vorreiter mitteilte. Der Gewinn stieg um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Plus von über drei Prozent.