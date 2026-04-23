Auch in Deutschland dürften Tesla-Fahrer bald die Steuerung weitgehend dem Auto überlassen können, während sie weiter die Verantwortung tragen. In den USA beginnt der Bau von Robotaxis und Robotern.
Austin - Der Elektroautobauer Tesla rechnet damit, dass sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem, das Fahrern weitgehend die Steuerung abnehmen soll, in den kommenden Monaten in der ganzen EU zugelassen wird. Man sei nach der Genehmigung in den Niederlanden gut für eine EU-weite Zulassung im laufenden Quartal aufgestellt, sagte Finanzchef Vaibhav Taneja nach der Vorlage von Quartalszahlen.