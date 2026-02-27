Bisher fahren Teslas Robotaxis nur in den USA. Unternehmenschef Elon Musk will sie auch diesseits des Atlantiks fahren lassen. Was sind seine Pläne?

27.02.2026

Berlin - Tesla-Chef Elon Musk setzt auch in Europa auf Robotaxis und Roboter. "Wir werden Teslas vollständig autonomes Fahren einführen, also ein KI-gesteuertes Auto", sagte Musk in einem eigenen Videointerview beim Portal X (Donnerstag). "Tesla verfügt über die fortschrittlichste KI (künstliche Intelligenz) für den Alltag, und hoffentlich wird sie bald in Europa zugelassen. Mir wurde von den Behörden mitgeteilt, dass die Zulassung in den Niederlanden am 20. März erfolgen soll. Hoffentlich bleibt es dabei." Er ergänzte: "Ich glaube, dass es dieses Jahr technisch möglich sein wird, in einem Tesla einzuschlafen und am Zielort wieder aufzuwachen."